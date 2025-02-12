Міністр оборони Великобританії повідомив, що можуть допомогти Україні союзники.

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі заявив, що 2025 рік є критичним у війни України з Росією. Про це він сказав на засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

Він зазначив, що українці продовжують боротися з величезною мужністю.

"Їх хоробрість у поєднанні з нашою підтримкою - стала смертельною комбінацією", - сказав Гілі.

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За його словами, партнери мають активізуватися, щоб зміцнити Україну та тиснути на Путіна, щоб забезпечити мир.

Він оголосив про новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) для підтримки українських військ, які борються з Росією на передовій. Це в рамках щорічної обіцяної допомоги Великобританії перед Україною у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

При цьому зазначив, що в цьому пакеті безпілотники, танки та системи протиповітряної оборони, артилерія, ракети класу повітря-повітря.

Засідання "Рамштайн"

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія замість США офіційно оголосила про проведення 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 лютого.

Учасники Контактної групи обговорили пріоритети для України, оскільки міжнародна спільнота продовжує роботу з метою підтримки у боротьбі проти незаконного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.

Це засідання стало першим, яке відбудеться під головуванням Великої Британії. Усі попередні засідання проводилися під головуванням США.

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