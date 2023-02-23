У справі про підготовку державного перевороту в Молдові заарештовано двох людей. Про це повідомляє Служба інформації та безпеки Молдови.
Правоохоронці Молдови розслідують цю справу як державну зраду і шпигунство. Стверджується, що підготовку перевороту в країні готувала ціла агентурна мережа, куди входили громадяни Молдови, що діють за вказівкою іншої держави. Якої саме - не уточнюється.
"Під слідством перебувають п'ять осіб - громадяни Молдови, двоє з яких були затримані та поміщені під варту у грудні 2022 року, а решта троє перебувають у статусі підозрюваних", – йдеться у повідомленні.
Стверджується, що іноземні спецслужби дали їм вказівки щодо дестабілізації обстановки і зміни конституційного ладу насильницькими методами.
Також до поля зору слідства потрапили громадяни іншої держави, які, як стверджується, займалися шпигунством і фінансували жителів Молдови.
Як уточнили в Службі інформації та безпеки Молдови, дана кримінальна справа розслідується з 2020 року.
Загроза держперевороту в Молдові
9 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що раніше передав владі Молдови російські плани з організації перевороту в країні, перехоплені українською розвідкою. У Кишиневі ці слова підтвердили.
Пізніше президент Молдови Майя Санду розкрила плани Росії по перевороту в країні. Москва має намір використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн.
Побоюючись приїзду диверсантів під виглядом футбольних уболівальників Молдова заборонила сербським футбольним фанатам приїжджати на матч, що проходив в країні 14 лютого.