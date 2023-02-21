Володимир Зеленський повідомив молдовську владу про деякі з них, у Кишиневі до цього готові.

Владі Молдови відомо про плани Росії щодо дестабілізації ситуації в країні. Новоспечений молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що існує кілька таких сценарії, передає ресурс TV8.

"Було і є кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають у себе кілька елементів, зокрема ті, які згадав президент Зеленський. Але наші інститути готові до таких викликів: восени ми пережили досить нестабільний період, у нас є солідний досвід, і ми готові до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова", - повідомляє Речан.

Прем’єр-міністр продовжує наголошувати на тому, що наразі ситуація під контролем влади Молдови. Подальші плани уряду будуть спрямовані для забезпечення миру і стабільності у країні. Зокрема таким способом Кишинів хоче і вирішити проблему Придністров’я.

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"Нашою метою є забезпечення миру і стабільності у країні, включно з лівим берегом. Водночас Молдова виступає за мирне вирішення придністровського конфлікту. Сценаріїв багато, згадано тільки один зі сценаріїв і вони з'явилися не зараз. Ці сценарії розроблені з того моменту, як Росія почала війну", - додав Речан.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти Молдові у кризовій для Кишинева ситуації. Для цього молдовська верхівка повинна звернутися з відповідним запитом до Києва. Небезпека полягає в тому, що Кремль хоче відкрити другий фронт у Придністров’ї: для цього Росія має в планах захопити аеропорт Кишинева, щоб мати змогу перекидати війська для здійснення державного перевороту.

Молдова і конфронтація з Росією

Нещодавно Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, котрий заступив на свою посаду 16 лютого, повідомив про плани країни демілітаризувати Придністров’я. Кремль на такі заяви відповів вкрай негативно.

Президент країни Майя Санду повідомила про те, як ЗСУ завадили Росії окупувати Молдову. Однак поки що Кишинів не готовий відмовитися від нейтрального статусу.

Голова РНБО України Олексій Данілов розповів деталі потенційного перевороту Російської Федерації у Молдові.

Під час обстрілу України 10 лютого одна з ракет побувала в повітряному просторі Молдови. Через кілька днів після цього на території країни залетів, як заявляли у Кишиневі, російський дрон – на деякий час навіть був закритий повітряний простір.

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