Кремль використовувати союзника як лазівку для постачання західних товарів.

Євросоюз готується посилити санкції проти Білорусі і закрити лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в Росії у відповідь на війну в Україні, пише Financial Times.

Зазначається, що блок вже запровадив кілька раундів санкцій проти режиму білоруського лідера Олександра Лукашенка за підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але обмеження щодо Білорусі були слабшими, ніж щодо Росії, що дозволило Кремлю використовувати свого союзника як лазівку для постачання західних товарів для використання у військових діях, а також предметів розкоші.

Нові обмеження, які обговорюються країнами-членами ЄС, мають на меті "мінімізувати ризик обходу", згідно з проектом, з яким ознайомилася газета. Нові санкції забороняють експорт до Білорусі та через неї технологій і товарів, які можуть мати військове застосування, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт алмазів з Білорусі.

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Якщо нові санкції будуть прийняті 27 країнами-членами блоку, одним з основних потоків, які будуть зупинені, стануть розкішні автомобілі. За нинішньої системи європейські автовиробники все ще можуть продавати свої автомобілі високого класу в Білорусь, але не в Росію. Щомісячний потік транспортних засобів та автозапчастин з країн ЄС до Білорусі зріс з $50 млн у січні 2022 року до $268 млн у січні 2024 року. Митники ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовою частиною російських контрабандних ланцюгів, які постачають новітні західні автомобілі до Москви.

"Люди з оточення Лукашенка, які мали зв'язки з Росією, були великими бенефіціарами цього. Вони збагачувалися... Ми також знаємо, що саме так предмети розкоші потрапляють до Росії – через Білорусь", – заявив директор проектів аналітичного центру Freedom House у Вільнюсі Вітіс Юрконіс.

За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, для росіянина купити машину в Білорусі не є проблемою. Митна служба Литви намагається впоратися зі "складною" системою заборонених товарів при перевірці вантажів, що прямують до сусідньої Білорусі, а запобігання обходу санкцій є "дуже важким робочим навантаженням". Шимоніте підкреслила, відмінності у двох санкційних режимах залишили "дуже чіткі прогалини".

І Шимоніте, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наполягають на тому, щоб ЄС вийшов за рамки нинішніх зусиль з узгодження санкцій сектор за сектором. За їхніми словами, найкращий спосіб забезпечити, щоб Росія більше не могла використовувати більш слабкі білоруські санкції, – це повне узгодження двох обмежувальних режимів.

Світлана Ціхановська, лідер білоруської опозиції у вигнанні, сказала FT, що "диктатори використовують один одного, щоб обійти санкції і продовжувати торгівлю. Білоруський режим купує військову техніку, розкішні автомобілі... для Росії". Ціхановська також висловила занепокоєння тим, як мало ЄС зробив для забезпечення дотримання обмежень. "В Європі не існує механізму застосування санкцій", сказала вона.

Західні санкції

Раніше УНІАН писав, що Європейська комісія запровадить мита на деякі російські та білоруські імпортні товари сільськогосподарської продукції, намагаючись стримати зростаючий попит на них у деяких країнах Євросоюзу.

В лютому 2024 року Сейм Латвії ухвалив рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.

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