Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила і демонтувала пристрої.

Польські спецслужби виявили підслуховувальні пристрої в залі, де сьогодні мали зустрітися міністри. Офіцерам вдалося демонтувати пристрої, повідомив представник координатора спецслужб.

Польща перебуває у стані підвищеної готовності до будь-яких ознак шпигунської діяльності, особливо через те, що країна є центром західних військових поставок в Україну, пише Sky News.

"Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила і демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні відбудеться засідання Ради міністрів у Катовіце", - написав Яцек Добжинський.

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Російські шпигуни в Польщі

Російські спецслужби через Інтернет вербують у Польщі агентів, зокрема серед українських біженців, для відстеження транзиту зброї в Україну. Як пише WP, такі вакансії почали з'являтися в інтернеті на початку минулого року.

Видання нагадує, що раніше в Польщі викрили велику шпигунську мережу, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів агентам було доручено розвідати польські морські порти, розмістити камери вздовж залізниць і заховати пристрої стеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов новий наказ про пуск під укіс поїздів, що везуть зброю в Україну.

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