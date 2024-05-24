Собаці на прізвисько Кабосу було 18 років.

В Японії помер найвідоміший собака породи сіба-іну у світі, який прославився за мемом Doge і став обличчям криптовалюти Dogecoin.

Про смерть собаки на прізвисько Кабосу повідомляє у своєму блозі її господиня, Ацуко Сато. Кабосу було 18 років.

"Сьогодні, 24 травня, о 7.50 ранку Кабосу занурився в глибокий сон. Кабосу зараз відпочиває", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

У грудні 2022 року в Кабосу діагностували хронічну лімфолейкемію, яка є злоякісною пухлиною в крові, і гострий холангіогепатит - запалення печінки. Господиня собаки говорила, що Кабосу перебуває в небезпечному стані.

Собака-мем - що про нього відомо

Сато, вчителька з Японії, взяла Кабосу з притулку для тварин у 2008 році. У 2010 році фотографії сіба-іну стали вірусними в Інтернеті та протягом багатьох років неодноразово використовувалися як мем Doge.

У 2021 році мем Doge було продано як невзаємозамінний токен (NFT) за 4 мільйони доларів.

Також собака став символом криптовалюти Dogecoin, яку просуває Ілон Маск.

У квітні 2023 року протягом кількох днів логотип Dogecoin використовували як значок домашньої кнопки Twitter.

Вас також можуть зацікавити новини: