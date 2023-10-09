Блінкен також провів розмови з колегами з інших країн, щоб не допустити поширення цього конфлікту на інші місця.

Напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний із зосередженням уваги Заходу на ситуації в Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, на питання, чи є відчуття, що цей напад був спробою скористатися увагою заходу до України, Блінкен відповів негативно.

"Ні, я цього не бачу. Я думаю, що ми побачимо, коли дізнаємось більше, якими були мотиви. Але одне зрозуміло: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати свої відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами регіону та за його межами. Дуже важка робота, і незрозуміло, чи зможемо ми цього досягти. Але якби ми могли, це дійсно змінило б перспективи всього регіону в далекому майбутньому", - сказав Блінкен.

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Він також розповів, що розмовляв по телефону з колегами з Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Лівану та інших європейських країн, щоб переконатися в тому, що ніхто більше не скористається цією ситуацією і "щоб не допустити поширення цього конфлікту на інші місця".

Блінкен також зазначив, що США запевнили Ізраїль у своїй підтримці і в тому, що він отримає "необхідну підтримку, необхідну допомогу".

Реакція США на напад ХАМАС на Ізраїль

Раніше американський президент Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, під час якої заявив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже на шляху до них.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що про нову допомогу оголосять вже незабаром. У заяві президента йдеться про те, що Ізраїль має повне право захищати себе.

Також Сполучені Штати Америки для демонстрації сили перекидають свої кораблі і літаки ближче до Ізраїлю.

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