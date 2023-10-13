В Білому дому побоюються поширення конфлікту на Західний берег річки Йордан, пишуть ЗМІ.

На тлі побоювань щодо розширення конфлікту на Середньому Сході держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Махмудом Аббасом, головою Палестинської адміністрації та лідером руху ФАТХ, що протистоїть палестинському угрупованню ХАМАС.

"Мав нагоду зустрітися з президентом Палестинської Автономії Аббасом, щоб обговорити жахливі терористичні напади ХАМАС на Ізраїль. Я детально описав зусилля США щодо координації з партнерами, щоб запобігти розширенню конфлікту", – написав Блінкен в X (Twitter).

Зустріч, що пройшла у столиці Йорданії Аммані, відбулася після короткого візиту Блінкета до Ізраїлю, та стала першою зустріччю представника США з представником Палестинської автономії після загострення конфлікту на ізраїльському кордоні.

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Як пише Sky News з посиланням на джерела, офіційні особи Білого дому побоюються поширення конфлікту на Західний берег річки Йордан, де базується підтримувана західними країнами Палестинська адміністрація (ПА). 87-річний Аббас був лідером палестинської влади протягом останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін було продовжено через неможливість проведення виборів на палестинській території.

Джерела видання зазначають, що Аббас глибоко розчарований Америкою та Заходом через неналежну увагу до палестинського питанням. Крім цього, з’являлися повідомлення про те, що Аббас незабаром відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Джерела видання в Палестині не відкидають можливість такої зустрічі.

Війна в Ізраїлі - що треба знати

В суботу, 7 жовтня, палестинське угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази – одну з частин частково визнаної Палестинської автономії, завдало масованих ударів по Ізраїлю. Бойовики вторглися до південних регіонів країни. Влада країни оголосила, що розпочалася війна. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про мету повністю ліквідувати ХАМАС.

До 9 жовтня головний ЦАХАЛ заявила про відновлення контролю над містами на кордоні, до яких вторглися бойовики. Ізраїль ухвалив рішення розпочати повну блокаду Гази та подвоїв удари по регіону.

Після шести днів повітряного бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС, в п’ятницю, 13 жовтня, ЦАХАЛ повідомила ООН про необхідність евакуації усього палестинського населення у наступні 24 години, оскільки Ізраїль може бути готовий розпочати наземне вторгнення до Сектору Гази Водночас ХАМАС перешкоджає евакуації населення.

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