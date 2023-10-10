Розширений уряд може послабити вплив крайніх правих членів кабінету Нетаньяху на розробку планів бойових дій.

Правляча коаліція Ізраїлю заявила, що хоче сформувати рідкісний надзвичайний уряд разом з опозицією після суботніх атак з боку ХАМАС, в результаті яких загинуло понад 900 ізраїльтян.

"Всі глави коаліції без винятку підтримали створення національного надзвичайного уряду і уповноважили прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху діяти з метою його створення", - йдеться в заяві партії прем'єр-міністра "Лікуд" у вівторок, пише Bloomberg.

Деякі лідери опозиції, в тому числі колишній прем'єр-міністр Яїр Лапід і колишній міністр оборони Бенні Ганц, заявили на вихідних, що підтримують такий крок.

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Розширений уряд може послабити вплив крайніх правих членів кабінету Нетаньяху на розробку планів бойових дій. Ганц заявив, що Кабінет Міністрів воєнного часу зосередиться виключно на "проблемах безпеки".

Політична ситуація в Ізраїлі

Ця подія послідувала за місяцями політичних заворушень в Ізраїлі через плани Нетаньяху послабити судову систему, при цьому розбіжності перекинулися і на збройні сили.

Лідер партії "Ісраель Бейтену" Авігдор Ліберман, колишній міністр оборони, закликає до наземного вторгнення в сектор Гази, щоб викорінити і знищити ХАМАС після руйнівного нападу терористичної організації на Ізраїль. Він повторив, що його партія увійде в уряд єдності за умови, що ХАМАС буде ліквідований і що всі домовленості, що дозволяють надавати фінансову допомогу газі з Катару та інших джерел, будуть припинені.

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