Ліберман звинуватив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і начальника штабу ЦАХАЛу Герці Халеві в нездатності адекватно інформувати ізраїльтян про стан війни.

Лідер Партії "Ісраель Бейтену" Авігдор Ліберман, колишній міністр оборони, закликає до наземного вторгнення в сектор Газа, щоб викорінити і знищити ХАМАС після руйнівного нападу терористичної організації на Ізраїль.

"Ліквідація Хамасу - це те, що потрібно в ситуації, що створилася. На жаль, для цього потрібен вхід в місто гази", - йдеться в заяві Лібермана, називаючи найбільше місто гази центром операцій терористичного угруповання, пише The Times of Israel.

"Треба очистити стайню. Так само, як ми нещодавно увійшли в Дженін, ми також повинні увійти в місто Газа", - говорить Ліберман.

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Він також, по суті, закликає уряд вбити лідерів ХАМАС за кордоном, заявляючи, що він повинен "переслідувати" керівництво угруповання, де б вони не знаходилися.

Ліберман також звинувачує прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, Міністра оборони Йоава Галланта і начальника штабу ЦАХАЛу Герці Халеві в нездатності адекватно інформувати ізраїльтян про стан війни.

"Я думаю, що це помилка, що прем'єр-міністр, міністр оборони і начальник штабу [ЦАХАЛ] не представляються засобам масової інформації, не розмовляють зі ЗМІ... Не для того, щоб відправляти відео, а стояти перед ізраїльським народом, перед камерами, відповідати на питання і давати відповіді. Це їхній обов'язок. Вони зобов'язані зробити це заради ізраїльського народу після трьох днів битви", - сказав він.

Він повторив, що його партія увійде в уряд єдності за умови, що ХАМАС буде ліквідований і що всі домовленості, що дозволяють надавати фінансову допомогу Газі з Катару та інших джерел, будуть припинені.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду гази: не буде поставок продуктів і енергії.

"Я наказав повністю осадити сектор Газу. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все буде закрито. Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - сказав він сьогодні після засідання Південного командування ЦАХАЛ в Беер-Шеві.

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від угруповання "Хезболла" запевнення, що воно не вступить у бойові дії з Ізраїлем.

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