Доля Раїсі залишається невідомою.

ЗМІ повідомили, що рятувальники знайшли гелікоптер президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який зазнав сьогодні аварії. Пізніше цю інформацію спростували.

Sky News із посиланням на іранські державні ЗМІ повідомили, що гелікоптер президента було виявлено пошуково-рятувальними групами. Де саме його було знайдено і чи вдалося знайти тих, хто вижив - невідомо.

Тим часом Tasnim News Agency публікує заяву іранського товариства Червоного Півмісяця, яка спростовує інформацію про знаходження гелікоптера. "Спроби знайти вертоліт, що розбився, поки що не увінчалися успіхом", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Раніше офіційний представник держтелебачення розповів, що з пасажиром і членом екіпажу вдалося "кілька разів" встановити контакт.

Оновлено о 21:45: Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді також заявив, що рятувальники ще не знайшли місце падіння вертольота.

"З огляду на те, що місцевість має крутий і засаджений деревами схил, а з іншого боку ми спостерігаємо сильний дощ, дальність видимості дуже обмежена і з цієї причини рятувальні сили, на жаль, ще не досягли бажаної точки", - цитує його Tasnim News Agency.

Що відомо про падіння вертольота Раїсі:

Сьогодні вдень іранські держЗМІ повідомили, що гелікоптер із президентом Ірану "здійснив "жорстку посадку" недалеко від кордону з Азербайджаном, де він зустрічався з главою держави Ільхамом Алієвим.

На борту перебували міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахіян і керівник п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі Аль-е-Хашем.

У мережі весь цей час з'являлися суперечливі повідомлення про перебіг пошуково-рятувальної операції. Так, уже кілька разів повідомляли, що вертольот знайшли.

Вас також можуть зацікавити новини: