Речник Кремля зазначив, що Москва нібито демонструє готовність вести такий контакт без попередніх умов.

Росія чекає "сигналу" від України щодо поновлення прямих переговорів щодо завершення війни. Про це заявив речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському ТАСС.

"Триває "спеціальна військова операція". Тривають зусилля США щодо виведення процесу в мирне русло. Неодноразово підтверджувалася готовність російської сторони, президента без жодних умов до початку переговорного процесу з Україною", - заявив Пєсков.

Речник Путіна наголосив, що Москва чекає від Києва сигнал про поновлення прямих переговорів, додавши про те, що українська влада нібито має "юридичну заборону" на такі дії.

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"Київ повинен зробити якісь дії щодо цього (прямих переговорів - УНІАН). У них же є юридична заборона на це. Поки ми не бачимо ніяких дій", - додав він.

Водночас речник Кремля заявив, що нової розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом поки заплановано. Втім, така розмова може бути оперативно узгоджена за необхідності.

Пєсков також прокоментував заяви Зеленського про те, що підрозділи ЗСУ все ще присутні у Курській області, попри заяви РФ про "звільнення" регіону. Він заявив, що варто орієнтуватися на дані Путіна щодо цього.

Мирні переговори

Як відомо, переговірний процес між Україною, США та Росією залишається складним та суперечливим. Попри активні дипломатичні зусилля, ключові розбіжності між сторонами є невирішеними.​

Президент Дональд Трамп активно просуває мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії, де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями та відмову України від вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які поступки щодо Криму та інших окупованих територій.​ Крім того, країна наполягає на наданні чітких міжнародних гарантій безпеки.​

У Москві днями заявили, що нібито готові до прямих перемовин з Україною без попередніх умов. Раніше кремлівський правитель Путін вимагав, щоб спочатку Київ повністю вивів війська з чотирьох областей.

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