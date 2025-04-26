Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди, – CNN

Водночас Київ пішов на величезну поступку, погодившись говорити про статус окупованих Росією територій.

Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни, пише CNN з посиланням на джерело, близьке до українського уряду і ознайомлене з обома планами припинення війни.

Ключовими суперечливими моментами між Вашингтоном і Києвом залишаються гарантії безпеки для України та ставлення США до статусу Криму.

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Українська сторона прагне отримати гарантії безпеки не лише від європейських партнерів, але й від Сполучених Штатів. Водночас первинна позиція США передбачала, що основні гарантії надходитимуть винятково з Європи. Особливе неприйняття в Києві викликає запропонована американцями ідея визнати російський контроль над Кримом — таку позицію українці категорично не приймають. Окрім того, Україна наполягає на обговоренні питання щодо статусу територій, захоплених Росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Контрпропозиція української сторони, яку також підтримали Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана головному представнику президента США Дональда Трампа в Україні — Кіту Келлогу.

У документі чітко вказано, що першочерговим кроком має бути припинення вогню. "Необхідність для обох сторін взяти на себе зобов’язання щодо повного та безумовного припинення вогню зазначено у верхній частині пропозиції", — зазначає CNN.

Водночас Україна погодилась на деякі положення початкової американської пропозиції. Серед них — поступове зняття санкцій, введених проти Росії з 2014 року, після ухвалення мирної угоди; відмова від вступу до НАТО; замороження лінії фронту; а також відновлення українського контролю над територіями навколо Запорізької АЕС.

Хоча сторони ще не досягли повної згоди, українські кроки назустріч переговорам оцінюються як значні.

"Для України бажання брати участь у розмовах про територію — це величезна поступка, але якщо Трамп не вважає її великою, це проблема", — наголосило джерело.

Переговори щодо України

Раніше в п'ятницю посланець Трампа Стів Віткофф зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним, після чого Кремль повідомив, що обговорювалися прямі переговори між Росією і Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися важливі зустрічі, які мають наблизити тишу для України. За його словами, тиск на РФ потрібен, щоб Кремль сприйняв "або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню".

Газета The Times з посиланням на власну інформацію повідомила, що Трамп погрожує вийти з процесу мирного врегулювання війни в Україні вже наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди, пише. Також видання повідомляє, що він має твердий намір дозволити Росії зберегти зайняті нею території.

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