Блюменталь вважає, що санкції мають бути "500%, а не 100%".

Російський лідер Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу", тож варто скористатися моментом і прискоритися у питанні законопроєкту про санкції. Про це сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив у коментарі "Суспільному".

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроекту про санкції. Все що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", — сказав Блюменталь.

При цьому Блюменталь стверджує, що у Сенаті є 85 прихильників законопроекту, тож за потреби необхідні 90 голосів отримати можливо

Відео дня

Він пропонує "скористалися моментом" і продемонструвати підтримку України, наголосивши, що голосування - це цілком досяжна і необхідна мета.

"Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", — зауважив сенатор.

Блюменталь наголосив, що санкційний законопроект допоможе зупинити війну і "Путін має це зрозуміти".

Дедлайн для Путіна

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не розглядатиме законопроєктів про нові санкції проти Росії, доки не спливе час 50-денного ультиматуму, який виставив голові Кремля Володимиру Путіну американський президент Дональд Трамп.

29 липня президент США Дональд Трамп встановив новий дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна для досягнення припинення вогню у війні. Тепер у Росії є на це 10 днів.

"Через десять днів. Ми збираємося запровадити мита та інше, і я не знаю, чи вплине це на Росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита і вторинні санкції. Це може вплинути на них, а може і не вплинути, але це можливо", – сказав американський лідер.

Раніше Трамп відвів Росії 50 днів, але побачивши, що прогресу немає, заговорив про 10-12 днів на укладення угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: