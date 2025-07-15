Це відбувається на тлі останніх заяв Трампа.

Лідер більшості в американському Сенаті Джон Тьюн призупиняє просування законопроєкту Грема та Блументаля, який передбачає запровадження санкцій проти Росії та її союзників.

Як передає Politico, це рішення сенатор ухвалив після встановлення президентом Дональдом Трампом терміну в 50 днів на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні. Тьюн сказав журналістам, що розцінив його слова як намір діяти самостійно:

"Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах для просування законопроєкту, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові".

Сам Трамп заявив, що запровадження 500% мит на імпорт не є необхідним, оскільки запропонована ним ставка у 100% буде виконувати ту ж функцію. Сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь підтримали як митні погрози Трампа, так і рішення продати НАТО зброю для України.

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"Однак остаточним молотом, який покладе край цій війні, стануть тарифи проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеві російські нафту і газ. Мета не в тому, щоб збільшити тарифи і санкції - мета в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів", - йдеться в їхній заяві.

Законопроєкт Грема та Блументаля

Нагадаємо, законопроєкт під назвою Sanctioning Russia Act of 2025, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом (республіканець) та Річардом Блументалем (демократ), передбачає найжорсткіші на сьогодні економічні санкції проти Росії.

Документ був внесений до Сенату 1 квітня та наразі має понад 80 співавторів з обох партій - це свідчить про широку двопартійну підтримку, яка дає змогу подолати навіть президентське вето.

Основні положення передбачають запровадження 500% мит на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Окрім цього, законопроєкт містить норми про первинні та вторинні санкції проти російських олігархів, банківського сектору та енергетичних компаній. Санкції включають замороження активів, заборону транзакцій і суттєві обмеження для міжнародної співпраці з Росією.

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