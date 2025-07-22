Принаймні до вересня у Росії повністю розв'язані руки.

Конгрес США не буде розглядати законопроекти про нові санкції проти Росії, доки не сплине час ультиматуму, який виставив Росії американський президент Дональд Трамп. Про це заявив журналістам спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, якого цитує Reuters.

"Я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що, враховуючи, що Білий дім дав цей термін у 50 днів, нам потрібно дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це буде", – сказав Джонсон.

Як зазначає Reuters, деякі члени Конгресу продовжують наполягати на жорсткіших санкціях проти Росії, зокрема на прийнятті законопроекту про 500-відсоткове мито на товари з країн-покупців російської нафти. Цей законопроект вирішили відкласти після того, як Трамп озвучив свій ультиматум Росії, пригрозивши накласти 100-відсоткове мито на торгових партнерів Росії.

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Лідери республіканців в обох палатах Конгресу заявили, що не виноситимуть на голосування жодного законопроекту про санкції без схвалення Трампа.

"Нам там потрібен мир. Це все тягнеться вже надто довго. Занадто багато невинних людей гине. І ми взагалі не хочемо подальшого втручання Америки в це", – сказав Майк Джонсон.

Ультиматум Трампа Путіну: останні новини

Як писав УНІАН, після того, як Дональд Трамп виставив Путіну ультиматум, вимагаючи припинити війну протягом 50 днів або отримати нові потужні санкції, європейські політики надто розслабилися, наче війна вже закінчилася.

Також ми розповідали, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив про необхідність покарати Китай за "субсидування" російської агресії проти України.

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