ЗМІ повідомляє, що Росія веде одразу два переговорні процеси - про відносини зі США і про війну в Україні. Перший для них важливіший.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зосереджений на тому, щоб зупинити війну в Україні "якомога швидше", однак для кремлівського диктатора Путіна переговори про припинення вогню - лише інструмент для досягнення набагато ширших цілей, пише The New York Times.

Росія і США готуються до "технічної" зустрічі в Саудівській Аравії, 24 березня, під час якої обговорюватимуть деталі часткового припинення вогню, яке передбачає припинення атак на енергетичні об'єкти і кораблі в Чорному морі. Україна заявляє, що готова до повного перемир'я, але Путін ясно дав зрозуміти, що спочатку зажадає низку серйозних поступок.

"Висновок: Кремль, схоже, має намір отримати максимум вигоди з прагнення Трампа укласти мирну угоду щодо України, затягуючи процес переговорів. З точки зору Москви, поліпшення відносин із Вашингтоном обіцяє як економічні, так і геополітичні вигоди - і це може статися, навіть якщо російські ракети й надалі обстрілюватимуть Україну", - ідеться в матеріалі.

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Зокрема, повідомляється, що Кремль розглядає переговори щодо України і щодо американо-російських відносин як два окремі процеси. Путін, як і раніше, прагне до перемоги в Україні, але водночас "підтримує зусилля Трампа щодо перемир'я", щоб скористатися перевагами потепління відносин із Вашингтоном.

Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ РФ В'ячеслав Ніконов заявив, що Трамп і Путін розробляють "двосторонній порядок денний", який "не пов'язаний з Україною".

"Україна йде своєю чергою. Наступ триває. Але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіші, ніж питання України саме по собі", - додав він. ЗМІ пише, що, судячи з усього, Росія розраховує, що взаємодія з Трампом може принести економічні вигоди, аж до поставок запчастин для російських літаків Boeing, і "геополітичні досягнення", такі як скорочення військової присутності НАТО в Європі.

Залишається питання: чи скористається Трамп цими очікуваннями як важелем для отримання більш вигідних умов для України, і чи не втратить він у якийсь момент терпіння до Путіна. Що стосується України, кремлівський диктатор не збирається відмовлятися від своїх ключових вимог. Однак, що стосується миротворчого контингенту, Росія "могла б прийняти" місію ООН, якщо до її складу не входитимуть війська країн НАТО.

Інші новини в контексті спроб закінчити війну

Раніше УНІАН повідомляв, чому Трампу важко домогтися швидкого закінчення війни в Україні. Він багато разів наголошував, що зможе зробити це за 24 години. Однак реальність зовсім інша. Президент США зіткнувся з низкою проблем.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що для нашої країни є "червоною лінією" питання окупованих територій. Україна ніколи не визнає їх російськими.

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