Усі ці причини накладаються одна на одну, через що ситуація практично не зрушується з місця.

Президент США Дональд Трамп багато разів підкреслював, що може швидко закінчити війну в Україні. Він давав собі всього 24 години для вирішення цього завдання. Однак минуло вже понад два місяці з моменту інавгурації.

Можливо, у Білому домі починають усвідомлювати, що спроби покласти край повномасштабному вторгненню Росії в Україну займуть більше часу, пише BBC. При цьому ЗМІ назвало відразу кілька причин, чому прогрес виявився повільнішим, ніж очікувала команда Трампа.

Дипломатія "один на один" не спрацювала

Трамп вірив у силу особистих переговорів і вважав, що будь-яку міжнародну проблему можна вирішити, якщо він сяде за стіл з іншим лідером і домовиться. Трамп уперше поговорив із кремлівським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого, і цю півторагодинну розмову він описав як "дуже продуктивну". Потім лідери знову спілкувалися 18 березня.

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Однак очевидно, що ці телефонні розмови не допомогли домогтися негайного 30-денного проміжного перемир'я, на якому наполягав Трамп. Єдина реальна поступка, яку він зміг отримати від Путіна, - обіцянка припинити атаки на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак Росія порушила це зобов'язання всього через кілька годин після дзвінка.

Путін не поспішає

Повідомляється, що лідер Кремля дав зрозуміти, що не збирається діяти поспіхом. Уперше він публічно прокоментував переговори лише через місяць після телефонної розмови з Трампом.

Путін чітко дав зрозуміти, що категорично проти двоетапної стратегії США, яка передбачає спочатку досягнення тимчасового перемир'я, а потім обговорення довгострокового врегулювання. Натомість він наполягає на тому, що будь-які переговори мають починатися з обговорення "кореневих причин війни" - його побоювань з приводу розширення НАТО і самого існування України як незалежної держави, що він вважає загрозою безпеці Росії.

Крім того, він виклав перелік питань і умов, які, на його думку, мають бути виконані до підписання будь-якої угоди.

Ставка на тиск на Україну виявилася помилковою

Білий дім вирішив, що головною перешкодою на шляху до миру є президент України Володимир Зеленський. Західні дипломати визнають, що український уряд довго не усвідомлював, наскільки сильно змінився світ із приходом Трампа.

Однак тиск Вашингтона на Київ призвів до відомої конфронтації в Овальному кабінеті, що погіршило трансатлантичні відносини, спричинивши розбіжності між США та Європою. Тим часом Володимир Путін спокійно спостерігав за ситуацією, вичікуючи зручного моменту.

"Складність" війни в Україні

У матеріалі йдеться, що конфлікт сам по собі неймовірно складний, що ускладнює його врегулювання. Спочатку Україна пропонувала проміжне перемир'я в повітрі і на морі, вважаючи, що за його дотриманням буде простіше стежити.

Однак минулого тижня під час переговорів у Джидді США наполягли, щоб перемир'я поширювалося і на всю 1200-кілометрову лінію фронту на сході України. Це миттєво ускладнило логістику його моніторингу. Путін одразу ж відкинув цей варіант.

Але навіть його згода на скромнішу пропозицію - припинити атаки на енергетичну інфраструктуру - викликала додаткові складнощі. Саме обговорення деталей цієї пропозиції займе більшу частину технічних переговорів, що мають відбутися в Саудівській Аравії.

Військові та енергетичні експерти складатимуть списки об'єктів, що підлягають захисту, і визначатимуть, які системи озброєнь не повинні використовуватися. Складність ускладнюється ще й тим, що Україна і Росія не ведуть прямих переговорів. Замість цього вони взаємодіють зі США, які відіграють роль посередника. Це також уповільнює процес.

Фокус на економічних вигодах відволік від припинення бойових дій

Адміністрація Трампа приділяла багато уваги можливим економічним перевагам перемир'я, що відвернуло увагу від головного завдання - зупинки війни.

Президент США активно просував рамкову угоду, яка дала б американським компаніям доступ до українських корисних копалин. Дехто бачив у цьому інвестиції в майбутнє України, інші - спробу США отримати вигоду з її природних ресурсів.

Зеленський спочатку наполягав, що угода можлива тільки за наявності гарантій безпеки від США для захисту України від майбутньої російської агресії. Однак Білий дім відмовився, заявивши, що присутність американських гірничодобувних компаній та їхніх співробітників сама по собі буде стримувальним фактором. "У підсумку Зеленський поступився і погодився на угоду без гарантій безпеки", - пише видання.

Проте США досі не підписали угоду, прагнучи домогтися вигідніших умов, можливо, включно з доступом або навіть володінням українськими атомними електростанціями.

Інші новини в контексті спроб закінчити війну

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпредставник Трампа окреслив майбутнє окупованих територій України. "Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті - Крим і чотири регіони - Донбас, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні, були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом", - заявив Стів Віткофф.

Крім того, за розмовами "про мир" у Трампа і Путіна одна мета - знищити Україну, вважає польський журналіст Адам Міхнік. За його словами, Чемберлен і Гітлер теж говорили про мир...

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