Сікорський каже, що просто обговорював з експертами гіпотетичні сценарії деокупації півострова.

Польща ​​підтримує територіальну цілісність України і не ставить під сумнів українську приналежність Криму. Як пише Polska Agencja Prasowa, про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив на брифінгу для польських ЗМІ у Вашингтоні.

"Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, в цьому немає сумнівів, і я це неодноразово наголошував", - сказав він.

Коментуючи свої скандальні слова про можливість передачі Криму під мандат ООН, він зауважив, що це було сказано під час київського форуму "Ялтинська європейська стратегія" в межах експертної дискусії про гіпотетичні шляхи деокупації півострова.

Відео дня

"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off-the-record (не під запис – УНІАН), де ми задавалися питанням, як реалізувати пропозиції президента Зеленського щодо повернення Криму", – сказав глава польского МЗС.

Скандал довкола слів Сікорського

Як писав УНІАН, на київському "кримському форумі" польский міністр запропонував ідею передати під мандат ООН тимчасово окупований росіянами Крим, щоб провести там "чесний референдум". За його словами, український півострів є символічно важливим для правителя РФ Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Тому, на його думку, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

В Україні різко негативно відреагували на ці пропозиції. Зокрема у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що статус Криму як української території не підлягає обговоренню.

Вас також можуть зацікавити новини: