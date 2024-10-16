Лідери налаштовані активізувати планування допомоги у галузі безпеки, аби забезпечити Україну необхідним озброєнням.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на рівні лідерів відбудеться в онлайн форматі у листопаді.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, про це йшлося під час телефонної розмови президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Зазначається, що лідери налаштовані активізувати планування допомоги у галузі безпеки разом з міжнародними партнерами для того, аби забезпечити Україну тим озброєнням, яке необхідне для отримання переваги.

"В рамках цих зусиль, у листопаді 2024 року, президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контатної групи з питань оборони України, на якій лідери скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", – наголошується у повідомленні.

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Зустрічі у форматі "Рамштайн"

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у Німеччині мало відбутися засідання у форматі "Рамштайн". Участь у заході мали взяти президент США Джо Байден, український президент Володимир Зеленський та інші лідери й представники близько 50 країн, які входять до коаліції на підтримку України.

Проте президент США скасував свою поїздку через ураган, який насувався на східне узбережжя Америки. Візит до Німеччини згодом скасував і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Через це засідання у форматі "Рамштайн" було відкладено на невизначений термін.

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