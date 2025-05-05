Стан здоров’я лідера Чечні Рамзана Кадирова погіршується. Він активував процес передачі влади. Як повідомляє "Новая газета Европа", Кадиров прийняв діагноз лікарів і почав готувати собі наступника: посилює позиції своїх дітей і лояльних кланів.
У 2023 році стан Кадирова стабілізувався, але на початку 2024-го він не поїхав у звичну поїздку до Москви, натомість був госпіталізований у приватну клініку "Аймед", що належить його дружині. Щоб приховати це, піарники організували показовий виїзд Кадирова до будівництва мікрорайону імені Путіна.
Після короткої появи на публіці він знову зник. З лютого Кадиров проводить багато часу в "Аймеді", рідко з’являється на публіці та пересувається лише санітарним вертольотом. Його публічна активність зведена до постів у соцмережах, а функції керівника виконує прем’єр Магомед Даудов.
Ключовим сигналом змін стала несподівана відставка доньки Айшат з посади віцепрем’єра. Разом із нею держслужбу залишили ще дві дочки — Хутмат і Хадижат. Паралельно почалося переоформлення бізнес-активів на родичів.
Журналісти вважають, що причина — підготовка до контролю за бізнесом поза межами закону про держслужбу, який забороняє чиновникам займатися підприємництвом.
У Кадирова 14 дітей, але у фокусі — Айшат і 17-річний Адам. Саме Адама розглядають як наступника. Головне завдання Кадирова зараз — зберегти за родиною контроль над силовими структурами і бізнесом, заручившись гарантіями від Путіна.
Хвороби Кадирова
"Новая газета Европа" 22 квітня випустила велике розслідування про стан здоров'я Кадирова: за даними журналістів, ще 2019 року йому діагностували некроз підшлункової залози, а після 2022 року його стан почав серйозно погіршуватися. У розслідуванні також стверджували, що 2023 року влада РФ запустила піар-кампанію, щоб показати, що з Кадировим усе гаразд.
Кадиров 7 травня був присутній на інавгурації президента Володимира Путіна. Глава Чеченської Республіки насилу піднімався сходами. Його помічники допомогли йому зняти піджак, коли він дістався до верху. Але російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграмі написала про главу Чечні: "Здоров'я відмінне. Перевірила вручну - біцепс кам'яний".