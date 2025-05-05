Наразі Кадиров почав переоформлення бізнес-активів на своїх родичів. Ймовірним наступником може стати неповнолітній син.

Стан здоров’я лідера Чечні Рамзана Кадирова погіршується. Він активував процес передачі влади. Як повідомляє "Новая газета Европа", Кадиров прийняв діагноз лікарів і почав готувати собі наступника: посилює позиції своїх дітей і лояльних кланів.

У 2023 році стан Кадирова стабілізувався, але на початку 2024-го він не поїхав у звичну поїздку до Москви, натомість був госпіталізований у приватну клініку "Аймед", що належить його дружині. Щоб приховати це, піарники організували показовий виїзд Кадирова до будівництва мікрорайону імені Путіна.

Після короткої появи на публіці він знову зник. З лютого Кадиров проводить багато часу в "Аймеді", рідко з’являється на публіці та пересувається лише санітарним вертольотом. Його публічна активність зведена до постів у соцмережах, а функції керівника виконує прем’єр Магомед Даудов.

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Ключовим сигналом змін стала несподівана відставка доньки Айшат з посади віцепрем’єра. Разом із нею держслужбу залишили ще дві дочки — Хутмат і Хадижат. Паралельно почалося переоформлення бізнес-активів на родичів.

Журналісти вважають, що причина — підготовка до контролю за бізнесом поза межами закону про держслужбу, який забороняє чиновникам займатися підприємництвом.

У Кадирова 14 дітей, але у фокусі — Айшат і 17-річний Адам. Саме Адама розглядають як наступника. Головне завдання Кадирова зараз — зберегти за родиною контроль над силовими структурами і бізнесом, заручившись гарантіями від Путіна.

Хвороби Кадирова

"Новая газета Европа" 22 квітня випустила велике розслідування про стан здоров'я Кадирова: за даними журналістів, ще 2019 року йому діагностували некроз підшлункової залози, а після 2022 року його стан почав серйозно погіршуватися. У розслідуванні також стверджували, що 2023 року влада РФ запустила піар-кампанію, щоб показати, що з Кадировим усе гаразд.

Кадиров 7 травня був присутній на інавгурації президента Володимира Путіна. Глава Чеченської Республіки насилу піднімався сходами. Його помічники допомогли йому зняти піджак, коли він дістався до верху. Але російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграмі написала про главу Чечні: "Здоров'я відмінне. Перевірила вручну - біцепс кам'яний".

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