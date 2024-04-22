Очолити республіку після смерті Кадирова може його близький соратник.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров серйозно хворий. Тепер Кремль думає, ким його замінити у разі смерті, або втрати працездатності через стан здоров'я.

Як йдеться у матеріалі "Нова газета Європа", у січні 2019 року лікарі вперше поставили йому діагноз "некроз підшлункової залози". Кадиров не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність" і сам пояснив свою відпустку проблемами зі здоров'ям.

"Зовсім недавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився. Як наслідок, невелике нездужання, температура та грип... Хвала Аллаху, організм у мене міцний, крапельниці ставили лише два дні. Все тепер гаразд", - заявляв тоді Кадиров.

Пояснення Кадирова тоді здалися безглуздими, адже "банальну застуду" не лікують крапельницями. Після цього анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні.

Після цього проблеми зі здоров'ям Кадирова тільки загострювалися. У 2019 році він сильно схуд. Різка втрата у вазі - перший симптом панкреонекрозу, що активно розвивається, болісно протікає і погано піддається лікуванню.

Навесні 2022-го стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися, проте ця тема стала топовою лише минулого року. Внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях Кадиров збільшився у розмірах у півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став важко говорити, повільно ходити, надто тепло для чеченського клімату одягатися. Найголовніше те, що Кадиров зникав у найвідповідальніші моменти. Щоправда, Кремль інколи змушував його з'являтися на публіці.

"Кадиров потрапив до лікарні у вересні минулого року з гострою легеневою недостатністю, що розвинулась у нього внаслідок передозування транквілізатором "Дормікум". Це потужний седативний препарат, який зазвичай використовується для того, щоб заспокоїти пацієнтів перед хірургічним втручанням. Діюча речовина цього препарату - мідазолам - має седативну та снодійну дію, а також анксіолітичну, протисудомну та центральну міорелаксуючу дію. Завдяки цим своїм властивостям "Дормікум" виявився ефективним засобом для Кадирова, який страждає від сильних болів, безсоння та підвищеної тривожності", - пише видання з посиланням на власні джерела серед лікарів Кремля.

Тоді лікарі заявили, що Кадиров у комі. Чеченська еліта спровокувала інформаційне цунамі. Кадиров був дуже слабким, та не міг швидко з'явитися на публіці, щоб розвіяти ці чутки. Офіційно ЗМІ повідомляли, що Кадиров "у відрядженні".

Лікарі змогли частково повернути "дієздатність віп-пацієнта". Однак, за даними джерела в ЦКЛ Управління справами РФ, в ході проведення загального обстеження були отримані дані МРТ мозку, результати якої привели близьких Кадирова в пригнічений стан. Джерело, близьке до Кадирова, інтерпретувало реакцію рідних на невблаганний діагноз лікарів так:

"Колишнього лідера вже не буде, [нова] хвороба буде серйозно [на нього] впливати. Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим…"

У разі смерті Кадирова, або втрати ним дієздатності, лідером Чечні може стати Апти Алаудінов. Зараз він очолює спецназ АХМАТ. Аллаудінова вже піарять на з'їзді "Єдиної Росії". Акуратний чеченський генерал впевнено почувається на сцені, володіє ораторською майстерністю та завойовує симпатії серед еліти.

Чим хворів Рамзан Кадирова - новини, які варто знати

ЗМІ на початку року почали поширювати інформація, що Кадиров хворий, і все серйозно. За однією з версій, його отруїли, і через це він нібито лікувався у Німеччині. Крім того, навіть писали, що ватажок Чечні помер.

Політичний оглядач Іван Яковина наприкінці вересня натякнув, що Кадиров отримав нирку від дядька. Ці відомості не підтверджені. Пізніше стало відомо, що чеченський лідер зустрічався з Володимиром Путіним. ЗМІ помітили, що у Кадирова сильно змінився голос.

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