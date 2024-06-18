Кадиров через хворобу почав готувати наступника, - ЗМІ

Лідер Чечні поставив членів своєї сім’ї чи не у всю вертикаль влади.

Впродовж 2023 року у ЗМІ не вщухали розмови про важку хворобу лідера Чечні Рамзана Кадирова. Втім, схоже йому вдалося на деякий час владнати проблеми зі здоров'ям.

Як йдеться у великому розслідуванні "Проекта", у Кадирова справді були і є проблеми з нирками, але він їх вирішив, принаймні на якийсь час. Офіційно стан Кадирова не коментують, але його зникнення із публічного простору моментально привертають увагу.

Останнім часом Кадиров з'являвся на публіці з набряклостями. Під час промов часто не міг чітко говорити.

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На тлі чуток про хворобу Кадиров почав готувати наступників. Члени його сім'ї займають усі високопоставлені посади в республіці. Кадирова не хвилює, що деяким з них навіть не виповнилося 18 років. Журналісти стверджують, що саме хвороби стали причиною таких рішучих дій Кадиров.

Хвороби Кадирова

"Новая газета Европа" 22 квітня випустила велике розслідування про стан здоров'я Кадирова: за даними журналістів, ще 2019 року йому діагностували некроз підшлункової залози, а після 2022 року його стан почав серйозно погіршуватися. У розслідуванні також стверджували, що 2023 року влада РФ запустила піар-кампанію, щоб показати, що з Кадировим усе гаразд.

Кадиров 7 травня був присутній на інавгурації президента Володимира Путіна. Глава Чеченської Республіки насилу піднімався сходами. Його помічники допомогли йому зняти піджак, коли він дістався до верху. Але російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграмі написала про главу Чечні: "Здоров'я відмінне. Перевірила вручну - біцепс кам'яний".

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