Порівняно з минулим роком кількість російських мільярдерів у списку збільшилася на 15 осіб.

Цього року до щорічного рейтингу найбагатших людей світу Forbes увійшли 125 мільярдерів із Росії, і це число стало рекордним.

Як повідомляє російське видання Forbes, до цього попередній рекорд встановили 2021 року - тоді до рейтингу потрапив 121 мільярдер із Росії. Відразу після початку вторгнення в Україну кількість російських мільярдерів різко скоротилася - до 88 осіб у 2022 році. У 2023 році їх було 110.

Найбагатшим із росіян Forbes назвав власника "Лукойлу" Вагіта Алекперова зі статками 28,6 мільярда доларів.

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Forbes зазначає, що кількість російських мільярдерів могла бути навіть більшою, але десятеро осіб із числа найбагатших бізнесменів після початку війни відмовилися від громадянства РФ і тепер фігурують у рейтингу як представники інших країн.

Водночас сукупні статки російських мільярдерів Forbes не перевершили рекорд 2021 року: $576,8 млрд у цьому році проти $606,2 млрд 2021 року.

Загалом до глобального рейтингу Forbes 2024 року увійшов 2781 мільярдер. Трійка лідерів за рік не змінилася - це президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 мільярди), засновник Tesla Ілон Маск (195 мільярдів) і творець Amazon Джефф Безос (194 мільярди).

Ставлення російського бізнесу до війни

Російські мільярдери, зокрема зі списку Forbes, масово переписують свої біографії, позбавляючись "токсичних" згадок про зв'язки з Росією, а також відмовляються від паспортів РФ.

Раніше УНІАН писав, що Василь Анісімов, колишній партнер Алішера Усманова, став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А нещодавно засновники американських IT-компаній Veeam Software і Object First Андрій Баронов і Ратмір Тимашев стали восьмим і дев'ятим бізнесменами з-поміж чинних і колишніх учасників списку Forbes, які здали російські паспорти за два останні роки.

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