Статки найбагатших українців порівняно з початком лютого впали більш ніж на $20 млрд, до $22,5 млрд.

Рейтинг найбагатших українців за 10 місяців 2022 року змінився через війну, розпочату проти України російським терористичним режимом.

Рейтинг Forbes свідчить, що їхні статки порівняно з початком лютого впали більш ніж на $20 млрд, до $22,5 млрд.

Очолює рейтинг найбагатших українців Рінат Ахметов, він же є одним із тих, хто втратив найбільше. У грудні його статки оцінюються в $4,4 млрд, тоді як у лютому вони становили $13,7 млрд.

Відео дня

Другу й третю сходинку посіли представники IT-сектора - Максим Литвин і Олексій Шевченко, які володіють компанією Grammarly. Статки кожного з них просіли з $4 млрд у лютому до $2,3 млрд на цей час.

На четвертому і п'ятому місцях - представники металургійного бізнесу Віктор Пінчук ($2,2 млрд, "мінус" $0,4 млрд проти лютого) і Костянтин Жеваго ($1,4 млрд, "мінус" $0,7 млрд) відповідно.

У десятку найбагатших потрапили Олександр і Галина Гереги ($1,2 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Вадим Новинський ($1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1 млрд) і Сергій Тігіпко ($870 млн).

У другій двадцятці опинилися представники IT-сектора, аграрії, паливного та інших бізнесів.

Forbes зазначає, що не включав до списку деяких інших українських мільярдерів, зокрема - кума Путіна Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді, власника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, котрого підозрюють у держзраді та інших, які втратили громадянство або мають проблеми з бізнесом.

Як Forbes складає рейтинг

До рейтингу потрапляють громадяни України. Статки є оцінкою вартості всіх активів, зокрема: акцій, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки.

Публічні компанії оціненювалися за ринковою вартістю, але не нижче ліквідаційної вартості активів. Приватні компанії оціненюються завдяки їхнім фінансовим показникам й інформації про обсяги продажів за останній доступний період. Вартість IT-компаній розрахована на підставі оцінок учасників ринку, інформації про фінрезультати і залучення капіталу.

Через війну в Україні журнал застосував дисконти, які для окремих компаній відрізняються залежно від галузі, динаміки фінпоказників, руйнувань та інших показників, та були узгоджені з американським Forbes. Так, дисконт для компаній, що працюють у регіонах України, віддалених від лінії фронту - 50%, для компаній у безпосередній близькості до бойових дій - 80%, на тимчасово окупованих територіях - 100%.

Вас також можуть зацікавити новини: