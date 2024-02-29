Підприємці стали восьмим та дев'ятим бізнесменами з числа чинних та колишніх учасників списку Forbes, які здали російські паспорти за два останні роки.

Засновники американських IT-компаній Veeam Software та Object First Андрій Баронов та Ратмір Тімашев відмовилися від російського громадянства Підприємці стали восьмим та дев'ятим бізнесменами з числа чинних та колишніх учасників списку Forbes, які здали російські паспорти за два останні роки, пише видення з посиланням на знайомого бізнесменів.

За його словами, процедуру вони пройшли в посольстві Росії в Республіці Кіпр і наразі бізнесмени залишили єдине кіпріотське громадянство. Самі підприємці давно живуть за кордоном: Баронов у Швейцарії, а Тімашов – у США.

Про подання документів на вихід з громадянства Росії Баронов повідомив ще минулого року – у квітні. Йдеться про пост, опублікований у соцмережі LinkedIn 10 місяців тому. Він писав про "глибоке страждання", яке викликає у нього війна Росії в Україні, та розкритикував бойові дії.

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Крім цього, він повідомив, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали "переміщеним українцям на території України".

Тімашев вийшов із громадянства Росії у січні 2024 року. Він підтвердив цей факт, пише видання.

У 2020 році Forbes оцінив статки Андрія Баронова в $770 млн, Ратміра Тимашева в $680 млн. Основа їхнього стану — це прибуток від продажу компанії Veeam Software венчурному фонду зі США Insight Partners у 2020 році за $5 млрд. Veeam Software спеціалізується на розробці програмних продуктів для управління даними, їх безпечного зберігання та резервного копіювання.

Раніше рішення про відмову від російського паспорта ухвалили мільярдери Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрій Мільнер (DST Global), Микола Сторонський (Revolut), Ігор Макаров ("Ареті"), засновник Coalco Василь Анісімов, засновник "Трійки Діалог" Рубен Варданян та колишній мільярдер, засновник Тінькофф Банку Олег Тіньков.

Ставлення російського бізнесу до війни

Раніше УНІАН писав, що Василь Анісімов, колишній партнер Алішера Усманова, став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Загалом російські мільярдери, в тому числі зі списку Forbes, масово переписують свої біографії, позбавляючись від "токсичних" згадок про зв'язки з Росією.

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