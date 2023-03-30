В інтересах Росії, щоб в Молдові була корупція, хаос і корумповані політики, яких вони можуть купити, заявила Майя Санду.

Кремль хоче поставити в керівництві Молдовою проросійських представників, щоб мати можливість використовувати Молдову у війні проти України.

Про це заявила президент Майя Санду в інтерв'ю Vocea Bessarabiei. Вона зазначила, що Росія намагається скинути законну владу в Молдові, і в Кишинева з'являється все більше доказів цьому.

"РФ намагається встановити в Кишиневі проросійський уряд, щоб використовувати Республіку Молдова, у тому числі й проти України, як це робить, наприклад, у випадку з Білоруссю. Ви бачили недавні заяви кремлівської влади про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Це саме те, що Російська Федерація хоче зробити у випадку з Молдовою. Тільки сьогодні в Молдові є незалежний уряд, обраний громадянами, який працює на благо громадян і держави, і тому його не можна використовувати так, як можна було б використовувати проросійський уряд", - заявила Санду.

Відео дня

Глава держави також вважає, що Росія не припинить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Вона відзначила, що в інтересах Росії, щоб в країні була корупція, хаос і корумповані політики, яких вона може купити і використовувати в своїх інтересах для контролю над цією територією.

"Це робиться для того, щоб контролювати територію. Набагато простіше контролювати територію, де панує хаос, бідність, корупція, ніж країну, що твердо йде демократичним шляхом, із сильними інститутами, що недопускають втручання Росії у внутрішні справи Молдови. Тому цілком очевидно, що намагається зробити РФ. Але це не справа Кремля, що ми робимо. Ми хочемо побудувати країну, в якій люди відчувають себе в безпеці", - підкреслила Санду.

Ситуація в Молдові

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року Майя Санду звинуватила російські спецслужби в спробах розхитати ситуацію всередині країни, використовуючи для цього проросійські молдовські партії. Пізніше вона заявила, що РФ веде гібридну війну проти Молдови, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Вона відзначала, що Україна захищає не тільки власну свободу, а й свободу її країни.

У минулому році голова Служби розвідки і безпеки Олександру Мустяце заявив, що Росія планувала вторгнутися в Молдову на початку 2023 року. Від такого варіанту Москва ще не відмовилася, але це залежатиме від розвитку війни в Україні.

У лютому президент Молдови розповіла про плани РФ здійснити в країні державний переворот, подробиці про який отримала від української розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: