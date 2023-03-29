РФ не зможе організувати коридор в Придністров'я через Одеську область і "зімкнути петлю".

У НАТО не бачать реальної загрози нападу Росії на Молдову. Москва не володіє необхідними ресурсами, щоб прокласти сухопутний коридор до Придністров'я і "зімкнути петлю".

Такими висновками поділився заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю виданню TVR INFO. Він заявив: "Я говорив і повторюю, що ми не бачимо ризику неминучого військового нападу на Республіку Молдова з боку Російської Федерації. З дуже простих причин: у них не вистачає ресурсів, щоб доїхати до Одеси, Придністров'я і замкнути петлю".

Однак, за словами Джоане, РФ продовжує вести проти Молдови гібридну війну із застосуванням усіх можливих засобів. Сюди відносяться і мітинги проти чинної влади з метою нашкодити демократично обраному уряду.

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"Спроба повалити обраний демократичний режим є активною операцією. Мобілізація політичних сил, комунікація, дезінформація, брехня використовуються [росіянами] в дуже великих масштабах в Молдові", — додав Джоане.

Загроза для Молдови з боку Росії

Як повідомило видання CNN, у Молдові певне коло осіб, пов'язане з російською розвідкою, прагнуло підняти сфабриковане повстання. Вони хотіли повалити чинну владу і встановити проросійський уряд.

В середині березня в Молдові розкрили агентів РФ. Як повідомив начальник поліції країни Віорел Чернаутяну, було допитано 25 підозрюваних, 7 з яких заарештували.

Приблизно в той же час проросійська партія "Шор" організувала мітинги у кількох населених пунктах Молдови. Протестувальники перекрили дороги і вигукували гасла проти чинного президента Маї Санду.

У Великобританії найкращим способом захистити Молдову від Росії назвали надання військової допомоги Україні. Адже саме наша країн воює з державою-агресором.

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