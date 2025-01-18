РФ використовувала державні ЗМІ для просування шкідливих інтересів Кремля.

"Велика сімка" заявила, що Кремль фінансував і скеровував таємні зусилля державних структур із підриву обраних урядів у всьому світі за допомогою глобальних кампаній із поширення дезінформації та чинення впливу.

Як пише Reuters, заяву було опубліковано підрозділом механізму швидкого реагування G7, який було створено для боротьби з такими загрозами демократії, як дезінформація.

"Група семи RRM ставиться до будь-яких іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання з граничною серйозністю", - сказано в заяві, опублікованій Канадою, яка є головою G7 цього року.

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У заяві йдеться, що Росія використовувала державне пропагандистське ЗМІ Russia Today і маркетингове агентство Social Design Agency "для просування шкідливих інтересів Кремля" і відволікання уваги від її війни в Україні.

До числа членів RRM входять G7, а також чотири країни-спостерігачі - Австралія, Нідерланди, Нова Зеландія і Швеція.

Російська дезінформація

Росія десятиліттями використовувала дезінформацію і відверту брехню, прикриваючи свої злочини. Трагедія рейсу 8243 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" завдала серйозного удару по пропагандистській машині Москви.

Видання The Telegraph писало, що Росія відреагувала на цю трагедію звичною сумішшю заплутування і дезінформації.

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