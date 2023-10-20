В блоці планують дійти згоди щодо нових заходів проти країни-агресора вже наступного місяця.

З моменту ухвалення останнього пакету антиросійських санкцій ЄС вже минуло чотири місяці, і ця пауза вже викликала занепокоєння української влади.

Однак очікується, що 21-22 жовтня країни Європейського союзу розпочнуть обговорення чергового, вже 12-го з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, пакету антиросійських санкцій. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк в X (Twitter).

"Так звані "сповідальні розмови" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакета санкцій проти Росії розпочнуться цими вихідними. Мета – досягнення домовленості в листопаді, хоча це, ймовірно, станеться в грудні", – стверджує журналіст.

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Санкції ЄС проти РФ - останні новини

21 червня в Європейському Союзі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Частину ухвалених санкційних кроків пропонувала група міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії – санкційна група Єрмака-Макфола.

Новий пакет був спрямований на усунення лазівок, якими країна-агресора користується для обходу санкцій. Зокрема, було передбачено покарання для нейтральних країн за допомогу росіянам з обходом санкцій.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що пауза після 11-го санкційного пакету ЄС "надто затягнулася", та закликав до посилення "спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій".

Згодом заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі УНІАН повідомив, що з боку Європейської комісії є "позитивні відповіді" щодо продовження роботи над санкційними пакетами.

За даними на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, до цього часу Євросоюз застосував санкції проти 1210 фізичних осіб та 580 компаній у зв'язку з вторгнення РФ до України.

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