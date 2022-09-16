Вони проходять в східній частині Північного Льодовитого океану.

У п'ятницю, 16 вересня, Росія почала військові навчання в східній частині Північного Льодовитого океану — якраз напроти Аляски. Вони отримали назву "Умка-2022" і включають підготовку до потенційних бойових дій в арктичному регіоні. РФ вже провела пуски крилатих ракет в рамках навчань.

Міністерство оборони Росії повідомило, що два атомні підводні човни — "Омськ" і "Новосибірськ" — запустили протикорабельні крилаті ракети з Чукотського моря. Снаряди вразили цілі на відстані 400 кілометрів. Відео з пусками ракет з суден опублікували в соціальних мережах. Кораблі розташовувалися в межах Північного морського шляху — транспортного комерційного каналу, який Росія просуває в якості альтернативи для перевезення вантажів з Європи в Азію.

Згідно із заявами Міноборони країни-агресора, арктичні навчання на цьому тижні стали перевіркою "здатності і готовності Росії захищати російську Арктику військовими засобами". РФ також зімітувала удари з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по морських цілях на відстані 300 кілометрів від Чукотського півострова.

Відео дня

Нагадаємо, з 1 вересня в Росії почалася активна фаза військових навчань "Схід-2022". У них взяли участь Китай та Індія. РФ збиралася задіяти в рамках навчань 50 тис. солдатів, однак, за даними британської розвідки, агресору вдасться залучити не більше 15 тис.

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