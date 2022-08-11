За останні два дні російські літаки спостереження двічі входили до зони дії ППО Аляски.
Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
"У двох окремих випадках протягом останніх 2 днів NORAD на Алясці виявив, відстежив та ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що російські літаки не входили до суверенного повітряного простору Америки чи Канади.
Раніше у Росії пригрозили США захопленням Аляски. Голова Держдуми натякнув, що штат повинен належати РФ. США потрібно пам'ятати, що Росії може повернути собі цей штат, заявили в РФ.
Нагадаємо, чиновники з РФ не вперше погрожують іншим державам військовим вторгненням. Наприклад, в кінці червня країна-агресор назвала заборону на транзит товарів в Калінінградську область порушенням свого суверенітету з боку Литви. В Росії обіцяли вирішити проблему "будь-якими способами".