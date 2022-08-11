Але вони не входили до суверенного повітряного простору Америки чи Канади.

За останні два дні російські літаки спостереження двічі входили до зони дії ППО Аляски.

Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

"У двох окремих випадках протягом останніх 2 днів NORAD на Алясці виявив, відстежив та ідентифікував російські літаки спостереження, які входили та діяли в зоні ППО Аляски", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що російські літаки не входили до суверенного повітряного простору Америки чи Канади.

Раніше у Росії пригрозили США захопленням Аляски. Голова Держдуми натякнув, що штат повинен належати РФ. США потрібно пам'ятати, що Росії може повернути собі цей штат, заявили в РФ.

Нагадаємо, чиновники з РФ не вперше погрожують іншим державам військовим вторгненням. Наприклад, в кінці червня країна-агресор назвала заборону на транзит товарів в Калінінградську область порушенням свого суверенітету з боку Литви. В Росії обіцяли вирішити проблему "будь-якими способами".

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