Президент наголошує, що війна скінчиться, коли Китай почне тиснути на Кремль.

Президент України Володимир Зеленський не бачить у керівництва Китаю бажання допомогти Росії загарбати Україну. Таку думку український лідер висловив в інтерв’ю британському виданню The Sun.

"Я не бачу що Китай зацікавлений допомагати Росії окупувати Україну. І я дійсно думаю, що Росія тиснутиме доти, доки США разом із Китаєм не скажуть їй дуже, дуже серйозно, щоб вона залишила територію [України]", – заявив президент.

Зеленський визнав, що західні військові поставки допомогли українцям вистояти перед російською навалою, але для остаточної перемоги потрібно більше. За його словами, перемога стане можливою, лише якщо такі союзники, як Велика Британія, континентальна Європа та США, залишатимуться єдиними у цій підтримці.

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Війна в Україні – роль Китаю

Як писав УНІАН, переговори лідерів Китаю і США не вплинуть на ставлення Пекіна до міжнародних і регіональних криз, зокрема, не змінять його позицію щодо війни в Україні. Це прямо визнала речник МЗС Китаю Мао Нін. За її словами, Пекін зацікавлений у переговорах та деескалації.

Тим часом Мінфін США стверджує, що китайські компанії допомагають армії РФ знищувати Україну. Поки що йдеться про приватні фірми, тому нема доказів, що постачання відбувається за згоди Пекіна.

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