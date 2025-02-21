За його словами, "має бути якийсь рівень вдячності".

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував критику президента США Дональда Трампа на адресу українського лідера Володимира Зеленського, назвавши його негативне ставлення "справедливим".

В інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж Рубіо заявив, що "Трамп дуже засмучений через президента Зеленського, і це якоюсь мірою справедливо".

"Ми турбуємося про Україну, тому що це має наслідки для наших союзників і, зрештою, для всього світу. Тут має бути якийсь рівень вдячності", - заявив він.

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Рубіо також заявив, що сам він "був засмучений", коли Зеленський заявив, що відхилив угоду зі США щодо цінних металів, тому що "все було не так".

Трамп критикує Зеленського

Раніше Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її розпочинати". Пізніше Трамп продовжив критику Зеленського, сказавши, що той виконав "жахливу роботу" на посаді очільника країни, і звинуватив його у використанні США для отримання допомоги.

Він також назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану. Трамп також заявив, що Зеленський має рейтинг 4%.

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