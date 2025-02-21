Рубіо обговорював зустріч Трампа і Путіна з Лавровим у Саудівській Аравії.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорював зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж.

Водночас Рубіо наголосив, що зустріч двох лідерів "багато в чому залежатиме від прогресу в припиненні війни в Україні".

За словами Рубіо, під час переговорів у Саудівській Аравії у вівторок він сказав Лаврову і російським офіційним особам, що "зустрічі не буде, поки ми не дізнаємося, про що буде зустріч".

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"Зазвичай такі зустрічі не проводяться доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат або прогрес. Тому я думаю, що час зустрічі багато в чому залежить від того, чи вдасться нам досягти прогресу в припиненні війни в Україні, і якщо вдасться, і ця зустріч стане укладенням угоди, я думаю, всі повинні святкувати, що президент Трамп - миротворець", - сказав він.

Зустріч Трампа і Путіна - що відомо

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".

Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи відбудеться зустріч до кінця лютого, сказав "Ймовірно".

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