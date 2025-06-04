В НАТО вбачають вагому причину не коментувати кожну операцію.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте відреагував на проведення Службою безпеки України операції "Павутина", внаслідок кої було уражено 41 літак на російських аеродромах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рютте сказав на пресконференції у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країни-членів Альянсу.

Зокрема, коментуючи події, які відбулися 1 червня, у неділю, Рютте зазначив, що не треба забувати, що уражені російські літаки під час операції "Павутина" були тими спроможностями, які Росія застосовувала для атак мирного населення і міст України.

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"Це були спроможності, які Росія застосовувала для атак на мирних людей з впливом на повсякденне життя в українських містах і спільнотах. Тож, я думаю, ми дійсно маємо взяти це до уваги", - сказав Рютте.

Також генеральний секретар Альянсу відповів, чи вплине ця українська операція на хід переговорів з Росією.

За словами Рютте, існує вагома причина, аби не коментувати усе, що відбувається на полі бою.

"Україна має нашу повну підтримку. Усі союзники хочуть, щоб Україна була у найкращій позиції на мирних переговорах. Ми хочемо, щоби цей конфлікт отримав довготривале завершення", - сказав Рютте.

Як додав Рютте, не завжди корисно давати коментарі з приводу таких операцій.

Операція "Павутина" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в глибокому тилу Росії. Підготовка над цією операцією тривала понад півтора роки.

Зокрема, дрони СБУ відпрацювали по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації. "Бавовна" була на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

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