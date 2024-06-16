Президент України заявив, що Китай робив все для того, щоб ряд країн не прибули на саміт миру.

Китай має серйозний вплив на Росію, тому міг би допомогти у завершенні війни проти України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на прес-конференції після завершення Глобального саміту миру.

Він наголосив, що Україна завжди поважала Китай і територіальну цілісність та суверенітет цієї держави.

"Все, що ми хотіли – щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет", - сказав Зеленський.

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При цьому він додав, що Китай має серйозний вплив на Росію.

"Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є в китайської сторони були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Це не правильно. Ми говоримо про закінчення війни, тисячі жертв, захоплення територій, спалені домівки", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог.

"Я завжди говорив, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас", – наголосив президент України.

При цьому додав, що друзями для України є ті держави, які допомагають, коли складно.

"І я хотів би, щоб Китай був другом для України", - додав він.

Зеленський зазначив, що Китай з Україною були серйозними економічними партнерами, але Путін заблокував Чорне море і тому суттєво зменшився товарооббіг між нашими державами.

"Путін дезінформаційно або не важливо ще як зробив все, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, щоб ті відмінили свою присутність і підтримку України, а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій. І мені здається, що це неправильно. Кожна країна і лідер має право на свою позицію, не ламаючи інших. Все що я хочу це миру своїй країні", - наголосив Зеленський.

Китай не приїхав на Саміт миру

Як повідомляв УНІАН, Китай не приїхав на Саміт миру у Швейцарії, який проходив 15-16 червня. У Пекіні заявили, що будь-який мирний процес "вимагатиме участі Росії та України". Було висунуто власні ідеї щодо миру.

Відсутність представника від Китаю прокоментував радник президента США Джо Байдена – Джейк Салліван. Він припустив, що це повʼязано з проханням Путіна не їхати на саміт. При цьому додав, що це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні.

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