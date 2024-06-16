За словами президента України, міжнародна підтримка визначається не лише постачанням зброї.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт миру говорить про те, що міжнародна підтримка не слабшає. За його словами, вона є сильною. Про це він сказав відповідаючи на питання журналістки BBC про те, чи відчуває Україна зменшення військової допомоги.

"Я вважаю, що доєдналася велика кількість інших держав. Щодо підтримки, то вона різна. Ви знаєте, що журналістика - також зброя. Ваше слово також дуже важливе, але це зброя, яка захищає правду та нашу країну сьогодні", - зауважив він під час пресконференції після саміту миру.

Президент наголосив, що країни доєднуються до допомоги не лише військовими пакетами, а й гуманітарною та політичною підтримкою. Він підкреслив, що Україні важливе слово переважної кількості країн світу для того, щоб тиснути на Росію.

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"Тиснути можна двома шляхами. Перший - дипломатичний, тим, чим ми можемо. Саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Що стосується другого шляху, то це міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю, країну та державність", - додав Зеленський.

Він нагадав про оголошені пакети військової допомоги від США та Великої Британії. За його словами, питання лише полягає в тому, коли Україна їх зможе отримати.

"Питання дійсно в термінах. Не, тому що ми слабшаємо, тому ми заговорили про мир. Ми завжди говорили про мир, завжди звертались, вже майже два роки пройшло з того часу, коли ми запропонували Формулу миру саме на саміті G20 у розпалі війни, аби росіяни перестали нас вбивати", - підсумував глава держави.

Саміт миру - останні новини

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, коли залучать Росію до переговорів про мир. За її словами, це станеться тоді, коли країна-агресор почне поважати статут ООН.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - підкреслила вона.

Також Офіс президента України опублікував підсумкове комюніке Глобального саміту миру. Основними тезами документа є те, що ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України; доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено; усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.

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