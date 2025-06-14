Трамп і Зеленський не зустрінуться на саміті НАТО через ризик сварки, - The Telegraph

Організатори побоюються напружених розмов і навіть публічних сварок між обома лідерами.

Організатори саміту НАТО в Гаазі ретельно планують протокол, щоб не допустити конфліктів президента США Дональда Трампа з іншими лідерами.

Як повідомляє The Telegraph, взаємодія між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки.

Також не буде жодних зустрічей Контактної групи з питань оборони України, яка координує військову допомогу Заходу Києву, або "коаліції охочих" – англо-французької ініціативи щодо контролю за припиненням вогню.

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Саміт НАТО - чого чекати Україні

Як повідомляв УНІАН, саміт НАТО відбудеться 24–25 червня 2025 року у конференц-центрі World Forum в Гаазі. Це буде перший саміт НАТО в Нідерландах і водночас перший під головуванням нового генерального секретаря Марка Рютте.

НАТО планує вручити Дональду Трампу односторінкове комюніке на саміті в Гаазі, аби уникнути публічних суперечок між президентом США та іншими лідерами альянсу.

Комюніке збереже лише найосновніші тези: Росію визнають "загрозою", а Україні нададуть загальну підтримку, однак без згадки про "незворотний шлях до членства". Також у тексті не буде пунктів про клімат і Китай, хоча попередні документи прямо вказували на його роль у підтримці Росії.

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