Для саміту готують найкоротше в історії комюніке, щоб догодити американському лідеру, штаб якого наполягає на лаконічності текстового викладу документів.

НАТО планує вручити Дональду Трампу односторінкове комюніке на саміті в Гаазі, аби уникнути публічних суперечок між президентом США та іншими лідерами альянсу.

Як пише The Telegraph, цей документ стане найбільш стислим за останні роки — лише п’ять-шість абзаців, у яких піде мова здебільшого про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, що є головною вимогою Трампа.

"Цього разу ми збираємося зробити ще коротший текст. Один аркуш паперу, і він має складатися з п’яти абзаців", — зазначив високопоставлений дипломат НАТО.

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Мінімум змісту, максимум лояльності

Комюніке збереже лише найосновніші тези: Росію визнають "загрозою", а Україні нададуть загальну підтримку, однак без згадки про "незворотний шлях до членства". Також у тексті не буде пунктів про клімат і Китай, хоча попередні документи прямо вказували на його роль у підтримці Росії.

Таке спрощення має чітке політичне підґрунтя: уникнути дратування Трампа. Його штаб наполягає на стислості документів, і ця тактика вже застосовувалась під час лондонського саміту НАТО у 2019 році.

"Документ буде зосереджений на ключових питаннях", — заявило джерело в альянсі.

Генсек НАТО Марк Рютте кардинально змінив процедуру підготовки комюніке — тепер над ним працюватимуть лише посли, аби уникнути витоків. Також він заборонив практику, коли держави-члени додають до документа свої національні пріоритети.

Менше зустрічей, менше ризиків

Організатори саміту в Нідерландах ретельно планують протокол, щоб не допустити конфліктів Трампа з іншими лідерами. У програмі — лише одна робоча сесія, присвячена виключно оборонним витратам.

Передбачено і символічну частину: вечеря з королем Нідерландів Віллемом-Олександром, що має додатково задовольнити президента США, відомого симпатією до монархій.

Водночас взаємодію з президентом України Володимиром Зеленським буде обмежено, щоб уникнути публічних сварок. Засідання Ради НАТО–Україна проведуть на рівні міністрів.

Саміт НАТО в Гаазі - головні новини

Нагадаємо, що саміт НАТО в Гаазі відбудеться 24–25 червня 2025 року у конференц-центрі World Forum. Це буде перший саміт НАТО в Нідерландах і водночас перший під головуванням нового генерального секретаря Марка Рютте.

У травні західні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп нібито не хоче бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Нідерландах. Однак, на щастя, вирішальне слово в цьому питанні було не за Вашингтоном.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі. На саміті також буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

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