Президент виступав онлайн.

Президента України Володимира Зеленського хотіли запросити на саміт Європейського Союзу в Брюсселі, однак побоялися реакції угорського перм'єра Віктора Орбана.

Про це пише Politico з посиланням на слова двох європейських дипломатів. Повідомляється, що в середу український президент був в Осло - всього в двох годинах польоту від Брюсселя. Передбачалося, що він особисто приєднається до саміту в четвер.

"Зеленський дуже хотів бути присутнім на саміті, і лідери в Брюсселі були готові запросити його. Але на зустрічі представників країн ЄС кілька послів, за словами двох дипломатів ЄС, висловили сумніви з приводу запрошення Зеленського на саміт. Вони побоювалися, що присутність українця може посварити Орбана і змусити його ще більше закритися", - пише видання.

Саміт ЄС у Брюсселі: останні новини

Нагадаємо, що в столиці Бельгії проходить дводенне засідання Європейської Ради, в якому беруть участь глави держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Очікується, що саме на цьому саміті можуть прийняти рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Президент України звернувся до учасників саміту з відеоконференції. Зеленський заявив, що Україна виконала всі зобов'язання, і закликав "не зрадити" українців і їх віру в Європу.

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