За словами міністра, країни Балтії і Польща можуть ввести санкції проти Росії раніше, ніж Європейський союз.

Литва, Латвія, Естонія та Польща готують пакет санкцій проти Росії. Рішення пов'язане з вироком російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Читайте такожЄС може розірвати відносини з Білоруссю: названо чотири санкційні сценаріїПро це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише TV3.

Він відзначив, що обговорив це з польським колегою Збігнєвом Рау.

За словами міністра, країни Балтії і Польща можуть ввести санкції проти Росії раніше, ніж Європейський союз.

“В основному мова йде про осіб, які брали участь в арешті й ув’язненні Навального, а також в судовому процесі. Литва веде переговори з колегами з країн Балтії та Польщі. Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому список буде передано у відповідний інститут ЄС і буде узгоджений на найвищому політичному рівні”, – заявив міністр.

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Автор: УНІАН