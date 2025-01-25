Польський прем’єр пообіцяв "наслідки" Орбану, якщо він справді заблокує санкції.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на погрози угорського прем’єра Віктора Орбана заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Відповідний допис Туска з’явився в соціальній мережі Х.

У ньому польський прем’єр пообіцяв "наслідки" Орбану у випадку, якщо він справді заблокує європейські санкції проти РФ.

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"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий момент війни, буде абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна (Володимир Путін - російський правитель, - ред.), а не в нашій. З усіма наслідками цього факту", - написав Туск.

Що відомо про офіційну позицію Угорщини щодо продовження санкцій

Як повідомляв УНІАН, Угорщина погрожує зірвати санкції проти РФ, якщо Україна не відновить транзит газу. 24 січня посли обговорювали питання про продовження санкцій проти РФ, і угорський посол відмовився підтримати це рішення й висунув вимоги.

Крім відновлення транзиту російського газу, угорський прем’єр-міністр Орбан також вимагає, щоб основний альтернативний маршрут постачань газу в Угорщину, "Турецький потік", був захищений від будь-яких можливих атак.

Утім, за інформацією ЗМІ, рішення щодо санкцій ЄС проти Росії має бути позитивне, попри незгоду Угорщини. За словами високопосадовця ЄС, питання продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців розглядатимуть 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.

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