Угорський прем'єр натякнув, що протистоятиме продовженню антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз натиснути на Київ, щоб той відновив транзит російського газу до Європи. В іншому разі він погрожує перешкодити продовженню санкцій проти РФ.

ЄС потрібна одностайна підтримка 27 держав-членів для продовження санкцій, які інакше припиняться після 31 січня, сказав одіозний угорський прем'єр, пише Bloomberg.

Крім відновлення транзиту російського газу, Орбан також вимагає, щоб основний альтернативний маршрут постачань газу в Угорщину, "Турецький потік", був захищений від будь-яких можливих атак. Він також запросив гарантії того, що маршрути поставок нафти в Угорщину будуть захищені.

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При цьому, міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина проконсультується з адміністрацією президента США Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій.

Транзит російського газу

Угорщина розкритикувала Україну за її рішення не відновлювати транзит російського газу в Європу з початку цього року після того, як попередній багаторічний контракт закінчився. Орбан звинуватив Україну в зростанні цін на енергоносії в Угорщині.

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