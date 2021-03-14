Викрадення і вбивство дівчини викликало в соцмережах і британській пресі справжній скандал.

У парку Клепхем на півдні Лондона в суботу, 13 березня, відбулася несанкціонована акція пам'яті 33-річної британки Сари Еверард, яка переросла в зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє BBC.

Викрадення і вбивство дівчини викликало в соцмережах і британській пресі справжній скандал. Тисячі британок після цього трагічного випадку почали розповідати про докучання, переслідування і побиття.

У лондонському районі Клепхем, де останній раз бачили живий Сару Еверард, а також в 40 містах Британії, повинні були відбутися жалобні акції пам'яті зі свічками під девізом "повернути собі ці вулиці".

Акції були скасовані через обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Проте в Клепхемі зібралися кілька сотень людей. Поліція спробувала розігнати присутніх людей.

Vigil in Clapham Common tonight for Sarah Everard #ReclaimTheseStreets | pics via @ReutersUKpic.twitter.com/w4MVL43zu4 — Karen Morrison (@karenmorrison1) March 13, 2021

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як поліцейські силою виводять жінок, які брали участь у демонстрації.

Деяких з них закували в наручники. Також чутно, як учасники акції вигукують "Ганьба!" і "Відпустіть їх!", звертаючись до поліцейських.

У поліції заявили, що під час демонстрації в Клепхемі були затримані чотири людини, і це було зроблено для "забезпечення безпеки" жителів міста.

Після поширення кадрів з розгоном акції пам'яті, британську поліцію жорстко розкритикували в соцмережах.

Вбивство Сари Еверард: що сталося

3 березня 33-річна Сара Еверард йшла від одного району на півдні Лондона (Клепхем) до іншого (Брікстон). Але дівчина так і не дісталася додому.

12 березня правоохоронці заарештували двох осіб (чоловіка і жінку) за підозрою у викраденні дівчини. Того ж дня в графстві Кент знайшли тіло Сари Еверард.

13 березня підозрюваний у викраденні Сари Еверард, 46-річний поліцейський Вейн Казенс вперше з'явився в залі суду. Він служив у лавах поліції з 2018 року - зокрема, охороняв будівлі парламенту і посольств у Лондоні.

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Автор: УНІАН