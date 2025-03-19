Пропагандист виправдовував війну РФ проти України й закликав до знищення українців.

Російський актор-путініст Борис Корчевніков, відомий за роллю у серіалі "Кадетство", отримав заочну підозру від Служби безпеки України відразу за трьома статтями ККУ.

Як повідомили у відомстві, українська спецслужба зібрала доказову базу на російського пропагандиста, який виправдовує війну РФ проти України. Йдеться про Корчевнікова, який свого часу став відомим завдяки серіалу "Кадетство", а наразі очолює прокремлівський "Перший суспільний православний телеканал "СПАС"".

"Ця платформа - один із рупорів Кремля, який поширює пропаганду в першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора", - наголошують в СБУ.

Відео дня

Крім того, фігурант за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах РФ, зокрема "Росія-1".

"СБУ задокументувала, що в численних ефірах путініст неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів. Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, фігурант неодноразово бував на тимчасово окупованій території України, де виступає на підтримку Путіна та збройної агресії РФ. Зокрема, задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Корчевнікову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинена з використанням засобів масової інформації); ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Що відомо про "кадета" Корчевнікова

Борис Корчевніков 1982 року народження - російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно і телебачення. У січні 2018 року був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 18 березня 2018 року. Включений кремлівським диктатором до складу Громадської палати РФ. Співзасновник антиабортної громадської організації "Жінки за життя".

Заявляв, у тому числі, що однією із цілей війни проти України є "боротьба з безбожжям". Бере участь у зборі коштів для проросійських бойовиків та закликає росіян робити пожертвування. Є у списках санкцій усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

Корчевніков знявся в низці фільмів, але відомим став через роль у телесеріалі "Кадетство", який транслювався в тому числі в Україні. Свого часу Кримська правозахисна група відзначила пропагандистський, проросійський вплив серіалу: "Можна тільки припускати, скільки російських молодих солдат, вихованих на цьому серіалі, згодом брали участь у захопленні Криму і Донбасу".

Російське опозиційне видання Meduza писало: це - один із багатьох серіалів та фільмів, які показувалися з метою створення в молоді привабливого образу російської армії та тим самим спонукали до участі у війнах за межами Росії, зокрема у вторгненні у Грузію та Крим.

Видання "Нігіліст" писало, що "Кадетство" є справжнісінькою "апологією шкільних, казармових та тюремних "понятій", що зливаються на екрані в патріотичному екстазі заради "перевиховання" молоді".

Хто ще з російських культурних діячів пропагує війну РФ проти України

Як писав УНІАН, російський співак-пропагандист Ярослав Дронов, відомий під сценічним псевдонімом "Shaman", який входить до кола співаків, що підконтрольні Кремлю, отримав підозру від СБУ за пропаганду війни проти України.

За даними слідства, він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України. Зловмисник входить до кола естрадних виконавців Росії, які підконтрольні Кремлю. Ця група публічно підтримує дії керівництва РФ, а також прославляє осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: