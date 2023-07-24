Банкір заявляє, що шанси на виліт Угорщини з ЄС зросли у цьому році до 30%.

Угорщина наблизилася до сценарію потенційного виходу з Європейського Союзу, шанси на це з минулого року значно зросли. Про це заявив колишній глава Центрального банку Угорщини, Андраш Сімор, повідомляє Bloomberg.

Сімор зазначив, що вихід Угорщини з Євросоюзу не є найбільш імовірним сценарієм, але "він можливий".

"Його ймовірність становила 10% минулого року, наразі зросла до 20%-30%", - зазначив він.

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Зазначається, що дефіцит бюджету Угорщини зріс до рекордного показника після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан почав витрачати гроші перед минулорічними виборами, на яких він виграв.

Країна також має найвищу в ЄС інфляцію та ключову процентну ставку в той час, коли понад 30 мільярдів доларів допомоги ЄС залишаються заблокованими. Ці кошти були затримані блоком через відступ уряду від демократичних зобов'язань і ймовірне хабарництво.

"Я боюся, що уряд Угорщини спрямує країну в ситуацію, коли вихід з Європейського Союзу стане реальною альтернативою", - сказав Сімор.

Демарші Угорщини та реакція Євросоюзу

Угорщина постійно ставить палки в колеса Євросоюзу в наданні допомоги Україні. Зокрема нещодавно вона заявила про плани заблокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України.

Також прем'єр-міністр країни Віктор Орбан відмовляється вважати Путіна військовим злочинцем, а крім того, періодично видає проросійські наративи на адресу України. Зокрема він заявляв про те, що Україна не є суверенною державою, бо залежить від Заходу.

Всі ці демарші Угорщини викликають роздратування членів ЄС.

Зокрема, нещодавно в Європарламенті поставили під сумнів здатність Угорщини ефективно головувати в Раді ЄС у 2024 році, враховуючи недостатнє дотримання цієї країною законодавства і цінностей ЄС.

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