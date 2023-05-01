Країна планує провести кілька дебатів на миротворчі теми.

1 травня завершилося головування Росії в Раді безпеки ООН. Москва перебувала на цій ролі упродовж усього квітня.

Наступником РФ на чолі Радбезу уже стала Швейцарія, про що тамтешнє міністерство закордонних справ сповістило на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Для цієї країни головування буде першим у її історії. Швейцарія уже визначила пріоритетні напрямки своєї роботи упродовж відповідного терміну.

Відео дня

Країна планує проведення дебатів, які будуть присвячені розбудові сталого миру. Головуватиме на них швейцарський голова МЗС Іньяціо Кассіс. Також заплановані ще одні дебати під керівництвом президента Алена Берсе. Вони будуть торкатися питань захисту цивільного населення.

На кінець травня також запланований захід, приурочений до 75-ї річниці миротворчої діяльності Організації. Саме у 1948-му році Радбез відправив на Близький Схід свою дебютну миротворчу місію з ціллю припинити вогонь.

Діяльність Росії у Радбезі ООН упродовж квітня: головне

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висміяв головування Росії в Радбезі ООН, назвавши це "чудовим жартом до дня дурнів".

Виступ уповноваженої з прав дитини Російської Федерації Марії Львової-Бєлової був заблокований британськими дипломатами. Причиною стало те, що представники країн Заходу не "хотіли терпіти поширення дезінформації".

На засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку, котре відбувалося наприкінці квітня, російській делегації видали візи в останній момент. Однак пропагандистів не пустили до Штатів, через що голова МЗС РФ Сергій Лавров був дуже розлючений.

Вас також можуть зацікавити новини: