Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче прилетіти у США

Американський лідер зазначив, що глава КНР бажає зустрітися з ним. Це може відбутися вже цього року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається приїхати до Сполучених Штатів. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю для Breitbart News.

Як зазначає Трамп, лідер КНР наполегливо домагається особистої зустрічі з ним найближчим часом. Це може статися вже цього року або в Китаї, або в Білому домі.

"(Сі - УНІАН) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай - УНІАН), і він збирається приїхати (у США - УНІАН)", - заяви в Трамп.

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США і Китай - інші заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, лише вчора До нальд Трамп заявив, що не прагне зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Таким чином він спростував повідомлення про те, що переговори між країнами щодо тарифів, які відбуваються цього тижня, можуть закласти підґрунтя для зустрічі лідерів.

Він наголосив, що може поїхати до Китаю, але "лише на запрошення президента Сі, яке було продовжено".

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