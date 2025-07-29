Президент США спростував думку, що він прагне зустрічі із Сі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Таким чином він спростував повідомлення про те, що переговори між країнами щодо тарифів, які відбуваються цього тижня, можуть закласти підґрунтя для зустрічі лідерів. Про це пише The Hill.

"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "зустрічі" із президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю!" - написав Трамп у мереді Truth Social.

Він наголосив, що може поїхати до Китаю, але "лише на запрошення президента Сі, яке було продовжено".

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"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання", - додав президент Сполучених Штатів.

Видання нагадало, що цього тижня у Стокгольмі відбуваються переговори між США та Китаєм за участю міністра фінансів США Скотта Бессента.

Ймовірна зустріч Трампа і Сі: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку вересня Сі Цзіньпін планує організувати зустріч із Трампом і Путіним. The Times писало, що він хоче запросити президента США в Пекін з нагоди річниці закінчення Другої світової війни. Також на цьому заході планує бути й Путін.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає можливою таку зустріч трьох лідерів у Пекіні 2 вересня. На думку дипломата, Трамп може погодитись на пропозицію про такі переговори, але тільки якщо Путін "піде вперед", інакше це буде проявом слабкості для керівника Штатів. Водночас, вважає він, кремлівському правителю і китайському керівнику однозначно не вдасться "накинутися" на президента США, мовляв, "на Трампа наїхати складно".

Сам Трамп підтверджував, що його Сі Цзіньпін уже запросив до Китаю. "У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом", - повідомив Трамп журналістам 22 липня.

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